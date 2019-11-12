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تعطيل الدراسة من جنوبي البلاد إلى يافا واللد والرملة

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 09:04

تعطيل الدراسة من جنوبي البلاد إلى يافا واللد والرملة
يافا (أرشيف "عرب 48")
عرب ٤٨

أعلنت الجبهة الداخلية في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال، وإغلاق المناطق الصناعية وورش العمل، من منطقة الجنوب وبضمنها رهط والبلدات العربية بالنقب ولغاية اللد والرملة ويافا وتل أبيب، إثر إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة، ردا على اغتيال القيادي في سرايا القدس، بهاء أبو العطا (42 عاما) وزوجته، اللذين استشهدا بمنزلهما في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتلقى مديرو المدارس والمعلمين في مدارس يافا والمنطقة أمرا من البلدية بتعطيل الدراسة بناء على توجيهات الجبهة الداخلية، وعليه فإن الدراسة في كافة مدارس يافا الابتدائية والإعدادية والثانوية، الرسمة والخصوصية معطلّة، اليوم.

ووفق المعلومات الواردة فإن طلاب المدارس الذين وصلوا إلى مدارسهم، صباح اليوم، في مدارس يافا وتل أبيب تم تسريحهم إلى منازلهم.

وأعلنت بلدية الرملة في بيان رسمي صدر عنها، صباح اليوم، تعطيل الدراسة في كافة الأطر التعليمية بالمدينة، وذلك إثر التصعيد على غزة وإطلاق القذائف الصاروخية على جنوبي ووسط البلاد.

وذكرت البلدية أنه "بعد تصاعد الأوضاع الأمنية في المنطقة، ووفق تعليمات رئيس البلدية وبالتشاور مع الجبهة الداخلية تقرر، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في كافة الأطر التعليمية في مدينة الرملة". وكذلك تعطلت الدراسة في اللد بقرار من بلدية اللد.

 


#تعطيل الدراسة
#الرملة
#اللد
#يافا

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