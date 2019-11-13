  2. محليات
  3. أخبار محلية

جولس: التحقيق في احتراق 6 سيارات

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 08:41

جولس: التحقيق في احتراق 6 سيارات
من مكان الحريق بجولس، فجر اليوم
عرب ٤٨

التهمت ألسنة النار 6 سيارات خصوصية في قرية جولس، فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أنه "اندلع حريق شب، فجر اليوم، في 6 سيارات خصوصية ببلدة جولس. واستدعيت طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة البلدة إلى المكان، واتضح أن السيارات الست كانت مركونة في موقف للسيارات. وعملت الطواقم على إخماد الحريق ومنع انتشاره".

وأكد أنه "يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق، ولم يبلغ عن إصابات".

يذكر أن النار التهمت السيارات الست بالكامل، وتسببت بأضرار جسيمة وخسائر فادحة.

 


#جولس
#سيارات
#حرائق

جولس: التحقيق في احتراق 6 سيارات

جولس: التحقيق في احتراق 6 سيارات

جولس: التحقيق في احتراق 6 سيارات

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابتان في جريمة إطلاق نار برهط
إصابتان في جريمة إطلاق نار برهط

2019-11-13

حالة الطقس: أجواء جافة والحرارة تواصل الارتفاع
حالة الطقس: أجواء جافة والحرارة تواصل الارتفاع

2019-11-13

جلجولية: "مراد قتل أمام والدته بـ13 رصاصة"
جلجولية: "مراد قتل أمام والدته بـ13 رصاصة"

2019-11-12

الأكثر قراءة

استشهاد القيادي في

استشهاد القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا وزوجته في غارة إسرائيلية

2019-11-12
7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

2019-11-12
دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في

دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في "الجهاد الإسلامي" أكرم العجوري

2019-11-12
طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

2019-11-12
بسمة طبعون: قتلا سعدي وبشكار إثر طلب بعدم شرب الخمر

بسمة طبعون: قتلا سعدي وبشكار إثر طلب بعدم شرب الخمر

2019-11-12