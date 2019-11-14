  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال مرشد في مركز علاجي بشبهة الاعتداء على فتى

تاريخ النشر: 14/11/2019 - 08:19

اعتقال مرشد في مركز علاجي بشبهة الاعتداء على فتى
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة شابا من قرية عبلين بشبهة الاعتداء على فتى في مركز علاجي.

وجاء في التفاصيل، ووفقا لادعاء الشرطة فإنها تلقت بلاغا مساء أمس، الأربعاء، حول اعتداء مرشد فتية، على فتى (8 أعوام) في مركز علاجي، في إحدى القرى بمنطقة الجليل. وجمع أفراد الشرطة الذين استُدعوا إلى المكان الأدلة والحيثيات وفتحوا ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء.

وأوضحت أنه خلال التحقيق تم اعتقال شابا (29 عاما) من عبلين، للتحقيقات معه في مركز الشرطة.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في حيفا، اليوم الخميس، بطلب تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيقات الجارية.

 


#عبلين
#الجليل
#مركز علاجي
#اعتداءات
#العنف والجريمة

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

طرعان: اعتقال مشتبهين بالتورط في جريمة قتل فالح دحلة
طرعان: اعتقال مشتبهين بالتورط في جريمة قتل فالح دحلة

2019-11-14

احتجاج ضد عمل اتحاد المياه في منطقة شفاعمرو
احتجاج ضد عمل اتحاد المياه في منطقة شفاعمرو

2019-11-14

حالة الطقس: أجواء جافة.. ونهاية الأسبوع انخفاض ملموس في درجات الحرارة
حالة الطقس: أجواء جافة.. ونهاية الأسبوع انخفاض ملموس في درجات الحرارة

2019-11-14

الأكثر قراءة

ساعات حاسمة لمساعي

ساعات حاسمة لمساعي "التهدئة".. جهود تُبذل في القاهرة

2019-11-13
بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

2019-11-13
زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

2019-11-13
تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

2019-11-13
مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

2019-11-13