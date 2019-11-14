  2. محليات
  3. أخبار محلية

طمرة: إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 14/11/2019 - 19:06

طمرة: إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار
مكان جريمة إطلاق النار في طرمة (عرب 48)
عرب ٤٨

أصيب شاب من مدينة طمرة بجروح متفاوتة، جراء تعرضه مساء اليوم الخميس، إلى جريمة إطلاق نار، حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج.

وتلقى الطاقم الطبي لمركز الزهراوي بلاغا عن شاب جريح، حيث وصل طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب جريح جراء تعرضه لإطلاق نار في القسم العلوي من الجسم، ونقله إلى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

ووفقا لإفادات شهود عيان، قام شخص بإطلاق نار بشكل عشوائي في منطقة الشارع الرئيسي مما شكل خطرا على حياة المارة.

 


#طمرة
#عنف
#جريمة
#إطلاق نار
#الشرطة

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطلاب العرب في جامعة تل أبيب يتظاهرون نصرة لغزة
الطلاب العرب في جامعة تل أبيب يتظاهرون نصرة لغزة

2019-11-14

الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل
الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل

2019-11-14

دهس فتاة في كفر كنا
دهس فتاة في كفر كنا

2019-11-14

الأكثر قراءة

ساعات حاسمة لمساعي

ساعات حاسمة لمساعي "التهدئة".. جهود تُبذل في القاهرة

2019-11-13
زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

2019-11-13
بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

2019-11-13
تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

2019-11-13
مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

2019-11-13