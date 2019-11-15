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حريقان في أم الفحم والجش

تاريخ النشر: 15/11/2019 - 07:44

حريقان في أم الفحم والجش
من مكان الحريق بالجش، فجر اليوم
عرب ٤٨

أصيب عدد من المواطنين إثر حريق شب في أحد المنازل المأهولة في مدينة أم الفحم، الليلة الماضية، فيما شب حريق في منزل خشبي في قرية الجش، فجر اليوم الجمعة.

من مكان الحريق بأم الفحم، الليلة الماضية

وفي التفاصيل، استدعيت إلى حي البير بأم الفحم طواقم الإطفاء والإنقاذ لتخليص العالقين من المنزل إثر شبوب حريق إلى جانب إخماد النار، فيما تم تقديم الإسعافات من قبل الطواقم الطبية الأولية ونقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، ووصفت إصاباتهم بأنها طفيفة.

وفي قرية الجش بمنطقة الجليل الأعلى، شب حريق في منزل مصنوع من الخشب، فجر اليوم الجمعة، وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ لغاية الصباح على إخماد الحريق الذي أدى إلى احتراق المنزل بالكامل. ولم يبلغ عن إصابات تذكر.

هذا، وفتح خبراء الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريقين.

 


#الجش
#أم الفحم
#حرائق
#منازل

حريقان في أم الفحم والجش

حريقان في أم الفحم والجش

حريقان في أم الفحم والجش

حريقان في أم الفحم والجش

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