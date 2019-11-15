  2. محليات
  3. أخبار محلية

رهط: إصابة حرجة لطفل نُسي داخل غسالة

تاريخ النشر: 15/11/2019 - 22:00

رهط: إصابة حرجة لطفل نُسي داخل غسالة
عرب ٤٨/ رأفت أبو عايش

وصل طفل لم يتعد عامه الثالث، وهو بحالة حرجة، إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بعد أن نُسي داخل غسالة. 

وأوضحت مصادر محلية لـ"عرب 48" أن الطفل أصيب في أعقاب تشغيل غسالة ملابس وهو بداخلها. فيما لم تتضح بعد الملابسات الكاملة التي أدت إلى الحادث.

وعٌلم من مصادر مختلفة في مدينة رهط، أن الطفل من خارج المدينة، حيث وصل إلى مركز طبي محلي في رهط فاقدا للوعي، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج.

ولفتت المصادر إلى أن الطواقم الطبية حاولت إنعاش الطفل حتى وصول سيارات إسعاف مخصصة للعناية المكثفة التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء". 

وأصدرت الطواقم الطبية بيانا أوضحت فيه أنها وصلت إلى المركز الطبي "وأجرت عمليات إنعاش للطفل، وقام الطاقم الطبيّ باستكمال عمليات الإنعاش بينما كان ينقله إلى مستشفى سوروكا وهو في حالة حرجة".

تفاصيل أوفى لاحقًا...


#رهط
#غسالة

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إخلاء سبيل شرطية أصابت شاب من طمرة بجروح خطيرة
إخلاء سبيل شرطية أصابت شاب من طمرة بجروح خطيرة

2019-11-15

تعيين مسؤولات عن منع التحرش الجنسي في سلطات محلية عربية
تعيين مسؤولات عن منع التحرش الجنسي في سلطات محلية عربية

2019-11-15

طمرة: حراك مناهض لاتحاد المياه
طمرة: حراك مناهض لاتحاد المياه

2019-11-15

الأكثر قراءة

العدوان على غزة: 34 شهيدا بينهم أطفال ونساء

العدوان على غزة: 34 شهيدا بينهم أطفال ونساء

2019-11-14
وقف إطلاق النار بين إسرائيل و

وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"الجهاد"

2019-11-14
إسرائيل سارعت لهدنة: استمرار القتال يستدعي حماس ويوسع التصعيد

إسرائيل سارعت لهدنة: استمرار القتال يستدعي حماس ويوسع التصعيد

2019-11-14
الاحتلال يؤكد وقف إطلاق النار؛ بينيت: حرية عمل كاملة بالقطاع

الاحتلال يؤكد وقف إطلاق النار؛ بينيت: حرية عمل كاملة بالقطاع

2019-11-14
الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل

الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل

2019-11-14