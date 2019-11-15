رهط: إصابة حرجة لطفل نُسي داخل غسالة

وصل طفل لم يتعد عامه الثالث، وهو بحالة حرجة، إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بعد أن نُسي داخل غسالة.

وأوضحت مصادر محلية لـ"عرب 48" أن الطفل أصيب في أعقاب تشغيل غسالة ملابس وهو بداخلها. فيما لم تتضح بعد الملابسات الكاملة التي أدت إلى الحادث.

وعٌلم من مصادر مختلفة في مدينة رهط، أن الطفل من خارج المدينة، حيث وصل إلى مركز طبي محلي في رهط فاقدا للوعي، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج.

ولفتت المصادر إلى أن الطواقم الطبية حاولت إنعاش الطفل حتى وصول سيارات إسعاف مخصصة للعناية المكثفة التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء".

وأصدرت الطواقم الطبية بيانا أوضحت فيه أنها وصلت إلى المركز الطبي "وأجرت عمليات إنعاش للطفل، وقام الطاقم الطبيّ باستكمال عمليات الإنعاش بينما كان ينقله إلى مستشفى سوروكا وهو في حالة حرجة".

تفاصيل أوفى لاحقًا...