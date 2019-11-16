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نوف هجليل: تحقيق برسومات "معادية للسامية" على جدران بناية

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 14:45

نوف هجليل: تحقيق برسومات "معادية للسامية" على جدران بناية
بلدية نوف هجليل
عرب ٤٨/ زكريا حسن

شرعت الشّرطة الإسرائيلية اليوم، السبت بالتّحقيق فيما وصفته بأنه "شعارات عنصرية خطّت على غطاء حفرة لمياه الصرف الصحي في الحي الجنوبي لمدينة نوف هجليل"، معتبرةً أنّها شعارات معادية للسّاميّة، تشبه الصليب المعقوف، وهو رمز للنازية.

وقالت مصادر في الشرطة إنّها عثرت ظهر اليوم على هذه الشعارات التي يبدو أن مجهولا قام بخطها بواسطة عبوة ألوان الليلة الماضية، وقد شرعت الشرطة بالتحقيق.

وعند الانتهاء من عملية التحقيق وجمع الأدلة من الموقع استدعي عمال بلدية نوف هجليل (أو نتسيرت عيليت سابقا، وعملوا على محو آثار هذه الشعارات.


#معاداة السامية
#نوف هجليل

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