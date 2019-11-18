  2. محليات
  3. أخبار محلية

حريقان في وادي عارة وقرب الفريديس

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 15:58

حريقان في وادي عارة وقرب الفريديس
حرائق في وادي عارة وقرب الفريديس، اليوم
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

اندلعت عدة حرائق في أحراش ومناطق مفتوحة في بعض المناطق بالبلاد، وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحرائق ومنع انتشار ألسنة النار إلى المناطق السكنية.

وفي منطقة وادي عارة، شب حريق هائل بمنطقة حرشية بعد ظهر اليوم، الإثنين. واستدعيت طواقم من الإطفاء، بمساندة عدة مروحيات، إلى مكان الحريق وعملت على إخماد ألسنة النار.

وعلم أنه جرى إغلاق شارع 6 أمام حركة السير بسبب خروج الحريق عن السيطرة وخشية وصوله إلى الشارع.

وبالقرب من بلدة الفريديس، شب حريق آخر واستدعيت طواقم إطفاء إلى المكان وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

يذكر أن سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين في أرجاء البلاد بعدم إشعال النار في هذه الأيام وعدم تنفيذ أية أعمال قد تتسبب باندلاع النار في أماكن مفتوحة أو بالقرب من أشجار، نباتات، أشواك وغيرها.

 


#حرائق
#الفريديس
#وادي عارة

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عرعرة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار
عرعرة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2019-11-18

شفاعمرو: نقل شاب للمستشفى إثر إصابته بجريمة طعن
شفاعمرو: نقل شاب للمستشفى إثر إصابته بجريمة طعن

2019-11-18

إصابتان في حادث طرق قرب اللد
إصابتان في حادث طرق قرب اللد

2019-11-18

الأكثر قراءة

تحقيقات أولية: الشرطة أعدمت فارس أبو ناب بدم بارد

تحقيقات أولية: الشرطة أعدمت فارس أبو ناب بدم بارد

2019-11-17
رهان

رهان "كاحول لافان" على انشقاق بالليكود والمشتركة ليست بالحسبان

2019-11-17
مؤتمر نتنياهو الطارئ.. للتحريض: العرب داعمو إرهاب

مؤتمر نتنياهو الطارئ.. للتحريض: العرب داعمو إرهاب

2019-11-17
قبرص: القبض على إسرائيلي ومصادرة آلية تجسس بحوزته

قبرص: القبض على إسرائيلي ومصادرة آلية تجسس بحوزته

2019-11-17
تحليلات إسرائيلية: حماس بين الجهاد والتهدئة

تحليلات إسرائيلية: حماس بين الجهاد والتهدئة

2019-11-17