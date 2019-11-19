اتهام شاب من الطيبة بالتسبب بمصرع عدي حسنين من جلجولية

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، صباح اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد شاب من مدينة الطيبة، نسبت إليه "التسبب بالموت والإهمال" في حادث الطرق الذي وقع بالقرب من جلجولية وأسفر عن مصرع عدي منير حسنين (17 عامًا) وإصابة ثلاثة أشخاص مساء يوم 17 تموز/ يوليو 2019.

ضحية الحادث عدي حسنين

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الشاب كرم مصاروة (22 عاما) من الطيبة تسبب عن طريق الإهمال بمصرع عدي حسنين في حادث طرق وقع على شارع 444 في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "مصاروة قاد بسرعة وتوجه إلى مفترق محطة وقود السلام، حجب المسلك المعاكس واصطدم بسيارة كان يجلس داخلها الشاب حسنين".