مجد الكروم: التجمع يطالب بتفعيل القوانين المساعدة

أبرق التجمع الوطني الديمقراطي في بلدة مجد الكروم، بواسطة عضو المجلس عز الدين حوراني بدران، رسالة للمستشارة القضائية للمجلس المحلي، بخصوص مدى تطبيق القوانين المساعدة في المجلس المحلي، وفي حال لم تطبق هذه القوانين كيف يمكن تطبيقها وإمكانية مراقبة تطبيقها.

ونصت الرسالة على أن "القوانين المساعدة موجودة لتنظيم عمل السلطة المحلية ومساعدتها على أداء وظيفتها وممارسة صلاحيتها وتقديم الخدمات في مختلف المجالات للجمهور، وأن القوانين المساعدة تفرض على أصحاب الممتلكات، على اختلافها، العمل وفق أمور معينة والامتناع عن عمل أمور أخرى، حفاظا على مصلحة الجمهور وصحته وأمنه وأمانه".

وتابعت الرسالة "تمنح القوانين المساعدة صلاحية فرض رسوم معينة على المواطنين مقابل بعض الأمور (موافقات، غرامات...) ما يزيد الدخل لخزينة السلطة المحلية ويمنحها مزيدًا من إمكانيات العمل لراحة المواطنين ومصلحتهم ورفاهيتهم، ومن أجل توزيع العبء بين المواطنين بشكل عادل"، وأن "سن القوانين المساعدة حظي بدعم مراقب الدولة ووزارة الداخلية".

وبهذا الصدد، قال عضو مجلس محلي مجد الكروم عن التجمع، عز الدين حوراني بدران، في حديث لـ"عرب 48"، إن "مثل هذه الخطوة هي جزء من الهيكلية الصحيحة والسليمة لبناء مؤسسة قوية حتى يكون لديها قوة ردع في فرض الأمن والأمان وخلق ثقافة من أجلها الحفاظ على الحيز العام".

ورأى "هناك ضرورة قصوى لمثل هذه القوانين في بلداتنا، بالإضافة إلى سن وتفعيل قوانين أخرى حتى تكون رادعا للمخالفين وتضبط النظام على جميع المواطنين، وهذا بحد ذاته خلق واقع أفضل يمكننا العيش بأمن وأمان".

وختم بدران بالقول إننا "نعمل منذ فترة على تفعيل القوانين المساعدة التي جرى سنها، ومن هذا الباب قمنا بالتوجه للمستشارة القضائية للمجلس حتى نجد الطريقة القانونية لتفعيل هذه القوانين، بالإضافة إلى أنه لدي اقتراحات لقوانين مساعدة أخرى فيما يتعلق بالملك العام".