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نساء عربيات يتلقين رسائل تهديد وابتزاز مالي عبر "واتساب"

تاريخ النشر: 20/11/2019 - 16:18

نساء عربيات يتلقين رسائل تهديد وابتزاز مالي عبر "واتساب"
(pixabay)
عرب ٤٨

تلقت نساء عربيات في البلاد، اليوم الأربعاء، رسائل مشبوهة عبر تطبيق "واتساب" من رقم 86- 15127473879، تحوي تهديدات وابتزازات مالية.

وتبين في وقت لاحق أن الحديث يدور عن رسالة مزيفة وغير حقيقية.

ووفقا للشرطة فإنه في الساعات الأخيرة، تلقت وحدة "لاهف 433" بلاغا حول إرسال رسائل نصية عبر تطبيق "واتساب" إلى نساء في المجتمع العربي بالبلاد، تحوي تهديدا بالاعتداء على أفراد عائلاتهن إن لم تقم العائلة بتحويل مبلغ مالي لمجهولين من جنوب أميركا. وتم إرسال الرسالة من رقم 86- 15127473879.

وأوضحت أنه بعد فحص أولي تبين أنه في هذه الأثناء إثر الانتشار الواسع للرسالة يدور الحديث عن رسالة مزيفة وغير حقيقية. كذلك من الممكن أنه سيتم إرسالها وتناقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "فيسبوك" و"انستغرام".

وقامت "وحدة السايبر" في "لاهف 433" في الساعات الأخيرة بأنشطة على المستوى الدولي لمنع استمرارية هذه المخالفة، وفقا للشرطة.

كما ناشدت الجمهور بالحذر واليقظة في مواجهة أي حادثة من هذا القبيل، والتوجه بشكل فوري إلى الشرطة لتقديم شكوى رسمية.

 


#نساء عربيات
#واتساب
#تهديدات
#ابتزازات مالية

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