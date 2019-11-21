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السجن 19 عاما لرائد رشرش بتهمة القتل

تاريخ النشر: 21/11/2019 - 09:55

السجن 19 عاما لرائد رشرش بتهمة القتل
المتهم بالقتل رائد رشراش في قاعة المحكمة (أرشيفية)
عرب ٤٨

قضت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الخميس، بسجن الشاب رائد رشرش (29 عاما) من قرية المغار، 19 عاما، بموجب "صفقة ادعاء" بتهمة قتل الشابة تهيلا نجار (31 عاما) في كانون الأول/ ديسمبر 2016.

وكان مكتب المدّعي العام قد توصل إلى صفقة مع هيئة الدفاع عن المتهم، بحيث لم تنسب ليه تهمة القتل المتعمد؛ حيث جرى تعديل لائحة الاتهام من "القتل المتعمد" إلى "القتل من الدرجة الثانية".

وشهدت قاعة المحكمة مشادات كلامية بين عائلة الضحية وأسرة المتهم، وذلك بعد أن صاحت إحدى أقارب الضحية خلال الجلسة قائلة: "احذروا من هذا القاتل، عليه التعفن في السجن حتى يوم وفاته".

ورفضت المحكمة، في حزيران/ يونيو الماضي، التماسًا قدمته عائلة رشرش ضد صفقة الادعاء، علما بأنه لم يتم الاتفاق بين النيابة وهيئة الدفاع على تحديد فترة سجن المتهم، وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة السجن 20 عاما على المتهم.

وسعت النيابة العامة إلى التوصل إلى صفقة ادعاء مع محامي الدفاع عن المتهم، بعد إخفاق الشرطة في عملية التحقيق وجمع الأدلة من مكان الجريمة، وأهمها أن الشرطة أهملت الكاميرا التي كانت مثبتة داخل سيارة المتهم والتي ربما كانت قد وثقت لحظات الجريمة.

وطالبت النيابة العامة 

ووفقًا للائحة الاتهام التي كانت قد قدمت ضد المتهم في السابق والتي تم تعديلها، اليوم، فإنه "في تاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2016، قرابة الساعة 00:45 وصل المتهم والشابة في سيارة جيب تابعة للمتهم إلى موقف سيارات عند شارع رقم 90 قبالة المدخل الشرقي لبلدة 'مجدال'، وهناك ولسبب غير معروف بدأ المتهم بالاعتداء على الشابة بينما كانت تحاول الهرب".

كما ورد في لائحة الاتهام أنه "بعدها دفع المتهم الشابة بين الأشجار وهناك قام بخنقها واستمر بالاعتداء عليها بقوة في وجهها، وتسبب لها بنزيف حاد أدى إلى فقدانها للوعي. ثم سحب المتهم ضحيته إلى الناحية الشمالية لموقف السيارات وهناك ضربها بحجر وزنه 30 كغم، ما أدى إلى تحطم جمجمة رأسها وهو ما أدى إلى موتها".


#رائد رشرش
#المحكمة المركزية
#مدينة الناصرة

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