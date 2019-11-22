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إصابة في جريمة إطلاق نار في عرابة

تاريخ النشر: 22/11/2019 - 16:24

إصابة في جريمة إطلاق نار في عرابة
من المكان
عرب ٤٨

أصيب مساء اليوم، الجمعة، شخص (27 عاما) من مدينة عرابة، بجراح وصفت بـ"المتوسطة"، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وجاء في التفاصيل أن شابا تعرض لإطلاق النار، ما أسفر عن إصابته بجراح وصفت بـ:الموسطة"، نقل على أثرها إلى مستشفى بورية في طبرية.

وأضافت الشرطة أنها فتحت تحقيق وتجري عملية بحث عن ضالعين في الجريمة التي لم تتضح كافة معالمها وتفاصيلها بعد. 

وتشهد المدن والبلدات العربية ارتفاعًا في ظاهرة العنف واستفحالا في حجم الجريمة، في ظل تقاعس الشرطة، إذ بلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم إلى 84 عربيا بينهم 11 امرأة.

 


#مدينة عرابة
#جريمة إطلاق نار
#العنف

إصابة في جريمة إطلاق نار في عرابة

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