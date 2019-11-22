اللد: إنهاء الاستعدادات لمعسكر الرباط

أتمت اللجنة الشعبية وقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة، ومنتدى شباب الصحوة الإسلامية ولجنة الأمناء، في مدينة اللد، كافة الاستعدادات لإطلاق أعمال معسكر العمل التطوعي تحت عنوان "معسكر الرباط لحماية المقدسات والمقامات الإسلامية في مدينة اللد"، وذلك يوم غد السبت.

ووضعت الأطر الفاعلة باللد اللمسات الأخيرة لانطلاق معسكر "الرباط"، غدا في تمام الساعة السابعة والربع صباحا، إذ سيكون التجمّع في المسجد العمري الكبير وهناك سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات للانطلاق إلى العمل في المعسكر.

وقال القائمون على المعسكر إن هذا المعسكر الكبير "الرباط" سيشمل 9 مشاريع في أرجاء مدينة اللد، بينها المقابر الإسلامية الثلاث، الجنوبية والغربية ومقبرة آل النقيب، بالإضافة إلى 7 مقامات إسلامية.

وناشدوا كافة المواطنين العرب في البلاد وخصوصا في يافا والرملة واللد بأن يشاركوا في أعمال المعسكر التطوعية، مؤكدين أن الواجب الوطني يحتم علينا الوقوف والمحافظة على ما تبقى من مقدساتنا من مقابر وأوقاف ومقامات، وضع المقدسات في حالة يرثى لها، وبحاجة إلى التكاتف من أجل إنجاح هذا اليوم، الذي سيكون له ما بعده للمحافظة على ما تبقى من هذه المقدسات والإرث الإسلامي.

وختمت الهيئات اللداوية بالتوجه إلى جميع أهالي اللد والمنطقة، بمد يد العون لحماية هذا الإرث الحضاري والتاريخي الثمين، عبر أوسع مشاركة في المعسكر الذي يأتي بهدف الحفاظ على المقدسات والأوقاف والهوية والجذور في المدينة.