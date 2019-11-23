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إصابتان خطيرة ومتوسطة بحادثي طرق بالرملة وكفركما

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 19:51

إصابتان خطيرة ومتوسطة بحادثي طرق بالرملة وكفركما
(توضيحية-الإسعاف)
عرب ٤٨

أُصيب شابان مساء اليوم السبت، بجراح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة، وذلك بحادثي طرق في الرملة وكفر كما، حيث تم نقلهما للمستشفيات لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق بالحادثين.

في مدينة الرملة، أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة كانت تسافر على شارع "يورشلايم" بالمدينة.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريح جراء حادث دهس في الرملة، حيث وصل طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب جريح، ونقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى صرفند لاستكمال العلاج.

أما في كفر كما، تلقى طاقم طبي بلاغا عن سائق جريح جراء حادث طرق وقع على طريق رقم 767 بمساره بالقرب من مدخل كفركما.

وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الميدانية لسائق دراجة نارية في الأربعينيات من العمر، وتم نقله وهو بحالة متوسطة إلى المستشفى للعلاج، علما أنه يعاني من كدمات وإصابة بالرأس.

 


#حادث طرق
#غسعاف
#جريح
#الرلمة
#كفركما

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