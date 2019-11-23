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دير الأسد: إطلاق نار على دورية شرطة

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 15:29

دير الأسد: إطلاق نار على دورية شرطة
دير الأسد اليوم
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

أقدم جناة بعد ظهر اليوم، السبت، على إطلاق النار باتجاه دورية شرطة في بلدة دير الأسد.

وأسفرت الجريمة عن تهشيم الزجاج الأمامي لدورية الشرطة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

ووفق للأنباء الصادرة عن شرطة، أغلقت جميع مداخل ومخارج القرية. واستدعيت قوات من الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وأشارت الشرطة إلى أن قواتها تبحث عن الجناة برًا وجوًا، على الرغم من عدم وضوح أسباب إطلاق النار.

ووفق رواية شاهد عيان، فإن عناصر الشرطة هم من أطلقوا النار من داخل الدورية خلال تبادل لإطلاق النار بعد مطاردتهم لسيارة مشبوهة، ما أدى إلى تهشيم الزجاج الأمامي للدورية.

وأضاف أن "مستقلو السيارة المشبوهة اطلقوا النار لكنهم لم يصيبوا الدورية سوى بالإطار، وتهشيم الزجاج نتج عن إطلاق نار من داخل الدورية".

هذا، وتشهد بلدتي دير الأسد والبعنة تواجدا مكثفا للشرطة في الأيام الأخيرة، في أعقاب تصاعد أعمال العنف وجرائم إطلاق النار.

 


#دير الأسد
#البعنة
#جريمة
#إطلاق نار
#الجريمة والعنف

دير الأسد: إطلاق نار على دورية شرطة

دير الأسد: إطلاق نار على دورية شرطة

دير الأسد: إطلاق نار على دورية شرطة

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