مصرع مسنة من المشهد جراء حادث طرق بـ"نوف هجليل"

لقيت الحاجة عائدة مرعي (70 عاما)، من قرية المشهد قضاء الناصرة، اليوم السبت، مصرعها، متأثرة بالجراح الحرجة التي أصيب بها جراء حادث طرق ذاتي وقع بالقرب من "نوف هجليل".

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع بالقرب من "نوف هجليل"، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لمسنة وصفت جراحها بالخطيرة جدا، ونقلها على وجه السرعة إلى مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، حيث أعلن الطاقم الطبي وفاتها متأثرة بالجرح التي أصيب بها بالرأس.

كما قدم الطاقم الطبي الإسعافات الميدانية لشابة (30 عاما)، وصفت جراحها بالمتوسطة، حيث تم نقلها إلى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التي وصلت للمكان التحقيق في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن شابة كانت تقود مركبة وبرفقتها مسنة بالقرب من "نوف هجليل"، ولأسباب لم تعرف بعد فقدت السائقة الشابة السيطرة على المركبة واصطدمت بعامود كهرباء.