  2. محليات
  3. أخبار محلية

بلديّة أمّ الفحم تستنكر اقتحام الشرطة لمنزل د. سليمان أحمد

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 21:48

بلديّة أمّ الفحم تستنكر اقتحام الشرطة لمنزل د. سليمان أحمد
من أمام منزل سليمان إغبارية بأم الفحم، اليوم
عرب ٤٨

استنكرت بلديّة أُم الفحم، مساء اليوم الإثنين، اقتحام قوات الشرطة، لبيت القيادي ورئيس بلدية أم الفحم السابق الدكتور سليمان احمد، والعبث بمحتويات البيت ومصادرة أجهزة حاسوب وغيرها من داخله، بطريقة همجية ومحاولةً لترهيب ساكنيه، دونَ وازعٍ لأخلاقٍ أو حرمةً لبيوت."

ويُشار إلى أنّه اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها قبل ظهر اليوم، الإثنين، منزل القيادي السابق في الحركة الإسلامية الشمالية، المحظورة إسرائيليًا ورئيس بلدية أم الفحم سابقًا، د. سليمان أحمد إغبارية.

وأجرت الشرطة تفتيشًا واسعًا في المنزل، بزعم البحث عن مواد متعلقة بمنظمة محظورة وتدعم الإرهاب، هي الحركة الإسلامية الشمالية، المحظورة إسرائيليًا عام 2015، وصادرت القوّات المقتحمة حواسيب وهواتف خليوية، وقامت بممارسات استفزازية لأهل المنزل، حسبما ذكر أفراد العائلة.

وأضاف البيان، "إننا في بلدية أم الفحم نرفض هذا الأسلوب من التخويف والترهيب للآمنين في بيوتهم، خاصةً وأن الدكتور سليمان أحمد، أشغل منصبًا هامًا وحيويًا في مدينة أم الفحم، ليس فقط قيادة الحركة الإسلامية المحظورة التي يطارد من أجلها إلى اليوم، بل خدم كل مواطني أم الفحم من خلال رئاسته لبلدية أم الفحم، فكان نعم الرئيس ونعم القائد.


#بيان
#استنكار
#أم الفحم
#سليمان أحمد
#شرطة
#اقتحام

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"العليا" تصدر أمرًا احترازيًا بتجميد غرامات قانون "كامنيتس"
"العليا" تصدر أمرًا احترازيًا بتجميد غرامات قانون "كامنيتس"

2019-11-25

العنف ضد المرأة يزداد في البلاد ولا سيّما في المجتمع العربيّ
العنف ضد المرأة يزداد في البلاد ولا سيّما في المجتمع العربيّ

2019-11-25

حريق هائل في منطقة الناصرة
حريق هائل في منطقة الناصرة

2019-11-25

الأكثر قراءة

لماذا لا يزال الموت يبدو غريبًا في غزة؟

لماذا لا يزال الموت يبدو غريبًا في غزة؟

2019-11-24
نتنياهو يخضع للضغوط: انتخابات على رئاسة الليكود

نتنياهو يخضع للضغوط: انتخابات على رئاسة الليكود

2019-11-24
إدانة الشيخ رائد صلاح بـ

إدانة الشيخ رائد صلاح بـ"التحريض" و"دعم وتأييد منظمة محظورة"

2019-11-24
بوادر تمرد بالليكود: التماس للعليا واتساع المطالبة باستقالة نتنياهو

بوادر تمرد بالليكود: التماس للعليا واتساع المطالبة باستقالة نتنياهو

2019-11-24
استطلاع: ارتفاع تمثيل كتلة اليمين على حساب ليبرمان

استطلاع: ارتفاع تمثيل كتلة اليمين على حساب ليبرمان

2019-11-24