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جت: تمديد اعتقال مشتبه بإلقاء عبوة ناسفة على سيارة

تاريخ النشر: 27/11/2019 - 12:19

جت: تمديد اعتقال مشتبه بإلقاء عبوة ناسفة على سيارة
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

مددت المحكمة في مدينة الخضيرة صباح اليوم، الأربعاء، اعتقال مشتبه بإلقاء عبوة ناسفة على سيارة خصوصية في قرية جت المثلث ليوم واحد.

ووفقا للشرطة، فإنها تلقت بلاغا أمس، الثلاثاء، عن انفجار في سيارة بقرية جت، وتبين أن الحديث يدور حول إلقاء عبوة ناسفة على سيارة هناك. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وجمع أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الجريمة الأدلة والحيثيات، ثم جرى اعتقال شاب (19 عاما) من سكان جت، بشبهة تورطه في جريمة إلقاء العبوة الناسفة على السيارة.

هذا، وتواصل الشرطة التحقيق مع المشتبه به في الشبهات المنسوبة إليه.

 


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#سيارات
#اعتقال
#شبهات
#عبوات ناسفة

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