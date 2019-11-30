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المغار: سطو مسلح وسرقة محل مجوهرات

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 23:25

المغار: سطو مسلح وسرقة محل مجوهرات
(توضيحية)
عرب ٤٨

قام ملثمون مساء اليوم السبت، في سطو مسلح على محل لمجوهرات في قرية المغار، حيث قاموا باقتحام المحال وسرقة كميات من المجوهرات تحت تهديد السلاح، دون أن يعلن عن الكمية التي سرقت ودون تسجيل إصابات.

وتلقت الشرطة بلاغا عن عملية سطو في المغار، وعلى الفور هرعت قوات من الشرطة إلى المكان وشعرت التحقيق في ملابسات الحادث، ونصب الحواجز بحثا عن اللصوص، دون أن يبلغ عن تنفيذ أي اعتقالات.

ووفقا لبيان الشرطة، فإن طاقم من المحققين قام بمعاينة محل المجوهرات وجمع الأدلة التي من شأنها أن تؤدي للقبض على المشتبه بهم بعملية السطو.

 


#المغار
#سطو مسلح
#محل للمجوهرات
#سرقة
#الشرطة

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