طرعان: إلقاء قنبلة صوب دورية شرطة واعتقال 5 مشتبهين

تنظر محكمة الصلح في الناصرة، صباح الأحد، بطلب الشرطة، تمديد اعتقال 5 شبان من طرعان تنسب لهم شبهات إلغاء قنبلة صوب دورية للشرطة وحيازة 6 عبوات ناسفة.

وقالت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام "خلال تشاط لقوات الشرطة، في ساعات الليل في قرية طرعان على خلفية شجار بين عائلتين، تم ضبط 6 عبوات ناسفة داخل سيارة، وتم اعتقال 4 مشتبهين، تواجدوا في السيارة وكان مشتبه آخر قد هرب، حيث تم العثور عليه في بلدة عرابة".

وزعمت الشرطة أنه تم إلقاء عبوة ناسفة على دورية للشرطة، إلا أنها لم تنفجر ولم تحدث أي إصابات أو أضرار، حسب البيان.

ونظمت مؤخرا في القرية وقفات احتجاجية ضد ظاهرة العنف والجريمة، وشارك في الوقفات العديد من المواطنين، الذين أعربوا عن استنكارهم وتذمرهم العارمين حيال انعدام الأمن والأمان بسبب تفشي ظاهرة العنف والجريمة.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية في أعقاب تجدد الشجارات بين عائلتين في البلدة وما ينتج عنها من أجواء متوترة، خصوصا بعد مقتل الشاب فالح نادر دحلة (36 عاما) إثر تعرضه لإطلاق نار.