مصرع سائق دراجة نارية من أبو غوش

أفادت مصادر طبية، أن حادث طرق وقع صباح اليوم السبت على شارع 38 بمنطقة القدس وتحديدا بالقرب من مدينة بيت شيمش، عندما انزلقت دراجة نارية، أسفر عن مصرع الشاب إيهاب صبحي جبر (31 عامًا) من أبو غوش.

وأوضح الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ الطواقم الطبيّة التابعة للمؤسسة وصلت إلى مكان الحادث وقدّمت العلاج الأولي للمصاب الذي وصفت حالته بالخطيرة وكان غائبًا عن الوعي، إلى جانب عمليات الإنعاش، إلا أنّ الطاقم اضطر إلى إقرار وفاته في المكان.

من جهتها، باشرت الشرطة التحقيقات في ظروف وأسباب الحادث، إلى جانب تنظيم حركة السير والمرور في المنطقة، مشيرة في بيان لها أنّه تمّ إقرار وفاة الشاب في المكان متأثرًا بإصابته البالغة.