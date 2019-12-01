الناصرة تحتفل بنصب أكبر شجرة ميلاد

احتفل المئات من أهالي الناصرة اليوم، الأحد، بنصب أكبر شجرة ميلاد في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك وسط احتفال جماهيري في ساحة عين العذراء بالمدينة.

وقال مسؤولون في مجلس الطائفة الأرثوذكسية، إن "ارتفاع الشجرة يبلغ نحو 30 مترا، يبلغ قطرها من الأسفل 9 أمتار، ويعلق عليها عشرات الآلاف من قطع الزينة".

وقام مجلس الطائفة بمؤسساته ومتطوعيه بعملية التزيين، وأشرف عليها كما في العام الماضي ابن الناصرة أنور عبدو، في حين كان المجلس في سنوات ماضية يستعين بشركة تقوم بتزيين الشجرة.

واستغرقت عملية تزيين أكبر شجرة في البلاد أسبوعين كاملين، تواصل العمل خلالهما في الليل والنهار. وستضاء شجرة الميلاد هذه في احتفال كبير، يوم الأحد المقبل.

وسيحتفل مساء، اليوم، بإضاءة شجرة ميلاد طبيعية ضخمة في مركز القديس أنطون في مدينة الناصرة، وسط احتفال كبير.