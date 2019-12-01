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يافة الناصرة: إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة اللاتين

تاريخ النشر: 01/12/2019 - 10:17

يافة الناصرة: إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة اللاتين
من يافة الناصرة، مساء أمس
عرب ٤٨

احتفل أهالي يافة الناصرة في أجواء سعيدة، بإضاءة شجرة الميلاد في كنيسة اللاتين، مساء أمس السبت، وذلك بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وجرى إضاءة الشجرة في القرية بحضور عدد كبير من الأهالي، بينهم شخصيات اجتماعية ورجال دين، ورئيس مجلس يافة الناصرة المحلي، ماهر خليلية، ونائبه عزمي علي الصالح، والقائم بالأعمال أحمد نعراني، وبعض أعضاء ومستخدمي المجلس، وكاهن رعية اللاتين في يافة الناصرة الأب نضال قنزوعة.

وألقيت كلمات ترحيبية شملت التأكيد على أهمية التآخي والمحبة بين الناس.

وقال رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي في كلمته: "إننا أولاد البلد الواحد وجميعنا عائلة كبيرة، ووحدتنا وجدت منذ زمن، وعيد الميلاد هو عيد يرمز للمحبة والتآخي لكل يافة، ونرى اليوم في يافة الناصرة كيف تجمعنا الوحدة والأخوة بحضور جميع أطياف البلدة بطوائفها، فشجرة الميلاد ترمز للسلام والمحبة".

 


#يافة الناصرة
#شجرة الميلاد
#كنيسة اللاتين
#ماهر خليلية
#مجلس يافة الناصرة

يافة الناصرة: إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة اللاتين

يافة الناصرة: إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة اللاتين

يافة الناصرة: إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة اللاتين

يافة الناصرة: إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة اللاتين

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