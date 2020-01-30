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إحراق سيارة موظف في بلدية عرابة

تاريخ النشر: 30/01/2020 - 12:18

إحراق سيارة موظف في بلدية عرابة
ألسنة النار تلتهم السيارة بعرابة، فجر اليوم
عرب ٤٨

ألقى جناة مجهولون قنبلة وأضرموا النار بسيارة خصوصية تعود لموظف بلدية عرابة، بهاء حافظ عاصلة، فجر اليوم الخميس.

وأتت ألسنة النار على السيارة بالكامل ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

وصرح بهاء عاصلة، أن "عملي في البلدية، على ما يبدو، لا يروق للبعض، فقام أحدهم بهذا العمل الجبان".

وأضاف أن "الاعتداء الجبان لن يثنيني عن الاستمرار بالنهج ذاته في أداء عملي".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفيتها لغاية الآن.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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#بهاء حافظ عاصلة

إحراق سيارة موظف في بلدية عرابة

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