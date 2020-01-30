إحراق سيارة موظف في بلدية عرابة

ألقى جناة مجهولون قنبلة وأضرموا النار بسيارة خصوصية تعود لموظف بلدية عرابة، بهاء حافظ عاصلة، فجر اليوم الخميس.

وأتت ألسنة النار على السيارة بالكامل ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

وصرح بهاء عاصلة، أن "عملي في البلدية، على ما يبدو، لا يروق للبعض، فقام أحدهم بهذا العمل الجبان".

وأضاف أن "الاعتداء الجبان لن يثنيني عن الاستمرار بالنهج ذاته في أداء عملي".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفيتها لغاية الآن.