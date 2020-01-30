طرعان: اعتقال 3 مشتبهين بإطلاق نار

اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين، في العشرينيات من أعمارهم، على خلفية جريمة إطلاق نار في كمين نصبته في قرية طرعان، أمس الأربعاء.

وفي التفاصيل، انتهت مطاردة بوليسية تخللت إطلاق نار باعتقال المشتبهين الثلاثة، بعد أن شوهد مشتبهان وهما يطلقان النار ثم يستقلان سيارة، فيما كان المشتبه الثالث ينتظرهما. تعقبت الشرطة السيارة التي كان يستقلها المشتبهان وسدت طريقها، عندها قام أحد المشتبهين بالهرب وهو يحمل سلاحا غير قانوني من طراز M16، فاعتقله أفراد الشرطة بعد مطاردة على الأقدام تخللت إطلاق نار. وتم اعتقال المشتبهين الآخرين في السيارة التي كانا يستقلانها.

ووفقا للشبهات، ارتكبت جريمة إطلاق نار من قِبل أحد المشتبهين الذي قام بتجربة استخدام السلاح قبل تنفيذ جريمة على خلفية الأخذ بالثأر خطط لها المشتبهون.

ومما يذكر أن الشرطة تتواجد في طرعان منذ عدة شهور بعد شجار بين عائلتين حول نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة. وأسفر الشجار عن جريمة قتل وإصابة شخص بجروح خطيرة.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة، صباح اليوم الخميس، في طلب الشرطة لتمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيقات الجارية.