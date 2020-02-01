جسر الزرقاء: وفاة شاب معتقل في سجن إسرائيلي

توفي الشاب مدحت كمال عماش (29 عاما)، من قرية جسر الزرقاء، اليوم السبت، في سجن إسرائيلي، حيث عثر عليه ميتا داخل زنزانته في معتقل "سلمون".

ووفقا لبيان صادر عن سلطة السجون الإسرائيلية، عثر بعد ظهر اليوم على معتقل من قرية جسر الزرقاء متزوج وأب لثلاثة أطفال، وقد فارق الحياة داخل زنزانته في معتقل "سلمون"، حيث شرعت التحقيق في ملابسات وفاة المعتقل.

وذكرت سلطة السجون في بيانها أن الحديث يدور عن معتقل من مواليد عام 1991، حيث اعتقل في تاريخ 6-9-2019 حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده، على خلفية شبهات بالتهديد ومخالفات سرقة وعرقلة عمل شرطي، علما أنه هذه هي المرة الخامسة التي يتم اعتقال الشاب المتوفى وحبسه، بحسب البيان.

وعثر عليه من قبل مجموعة من السجانين داخل زنزانته وقد فرق الحياة، حيث تم استدعاء طواقم من الإسعاف التي حاولت إنقاذه، لكن أقر الطاقم الطبي وفاته، فيما تم فتح تحقيقا في أسباب الوفاة.