أوامر هدم لمنزلين وجدار في كفر قاسم

أصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة، أوامر هدم لمنزلين وجدار في مدينة كفر قاسم وتحديدا في المنطقة الغربية، أواخر الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، ادعت اللجنة اللوائية أن البيتين، غير المأهولين بالسكان، بُنيا دون تراخيص في منطقة غير مخصصة للبناء، وأن الجدار المذكور خرق الحدود المسموحة للبناء.

ويعاني الأهالي في المنطقة الغربية لكفر قاسم وهي منطقة سهلية، من أوامر هدم لعدد كبير من المنازل في العامين الأخيرين، إذ أن المنطقة مُعرفة كمنطقة زراعية ولا يسمح البناء فيها بتاتا رغم أن الأراضي بملكية خاصة لأهالي كفر قاسم.

هذا، وتعمل بلدية كفر قاسم في الفترة الأخيرة على تغيير تعريف الأراضي المذكورة من زراعية إلى سكنية أو على الأقل تجارية كي يستفيد منها أصحابها، وهو ما ترفضه السلطات في الوقت الراهن.