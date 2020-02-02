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ضبط سلاح وذخيرة ومفرقعات واعتقال مشتبهين في حورة وكفر مندا

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 10:39

ضبط سلاح وذخيرة ومفرقعات واعتقال مشتبهين في حورة وكفر مندا
تصوير الشرطة
عرب ٤٨

اقتحمت الشرطة قاموا منزل أحد المواطنين في قرية حورة بمنطقة النقب، وضبطت مسدسا وكميات من الذخيرة.

واعتقلت الشرطة صاحب المنزل (57 عاما) ونجله (33 عاما)، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بئر السبع في طلب الشرطة لتمديد اعتقالهما على ذمة التحقيق.

وفي كفر مندا بمنطقة الجليل، ضبطت الشرطة كميات من المفرقعات والألعاب النارية، خلال حملة تفتيشات في البلدة، واعتقلت مشتبها به (35 عاما) من السكان، ومن المزمع أن تنظر المحكمة اليوم، الأحد، في طلب تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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