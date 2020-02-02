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​​​​​​​اللد: أمر هدم لمنزل عربي

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 11:44

​​​​​​​اللد: أمر هدم لمنزل عربي
أزمة سكن باللد (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

تسلمت عائلة أبو شلوفة من اللد، صباح اليوم الأحد، أمر هدم من بلدية اللد لمنزلها في حي شنير بالمدينة، بادعاء عدم استصدار تراخيص بناء.

وتسكن عائلة أبو شلوفة في الطابق الأرضي من المنزل، وهو مبنى مكون من 3 طوابق، الطابقان الثاني والثالث بنيا مؤخرا، وهو سبب إصدار أمر الهدم.

وعلم "عرب 48" أن اللجنة الشعبية في اللد ستعقد اجتماعا طارئا في بيت عائلة أبو شلوفة، مساء اليوم، للتباحث في سبل التصدي لأمر هدم المنزل.

هذا، ويعاني المواطنون العرب في اللد من أزمة سكن خانقة، وعلى وجه الخصوص في حي شنير الذي يواجه جدار فصل عنصري وسط الحي، وإصدار أوامر هدم بذريعة عدم استصدار تراخيص بناء.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#اللد
#عائلة أبو شلوفة
#أوامر الهدم
#هدم المنازل
#لجان شعبية

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