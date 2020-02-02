​​​​​​​اللد: أمر هدم لمنزل عربي

تسلمت عائلة أبو شلوفة من اللد، صباح اليوم الأحد، أمر هدم من بلدية اللد لمنزلها في حي شنير بالمدينة، بادعاء عدم استصدار تراخيص بناء.

وتسكن عائلة أبو شلوفة في الطابق الأرضي من المنزل، وهو مبنى مكون من 3 طوابق، الطابقان الثاني والثالث بنيا مؤخرا، وهو سبب إصدار أمر الهدم.

وعلم "عرب 48" أن اللجنة الشعبية في اللد ستعقد اجتماعا طارئا في بيت عائلة أبو شلوفة، مساء اليوم، للتباحث في سبل التصدي لأمر هدم المنزل.

هذا، ويعاني المواطنون العرب في اللد من أزمة سكن خانقة، وعلى وجه الخصوص في حي شنير الذي يواجه جدار فصل عنصري وسط الحي، وإصدار أوامر هدم بذريعة عدم استصدار تراخيص بناء.