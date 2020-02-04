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إلقاء قنبلة قرب مجلس كسرى- كفر سميع

تاريخ النشر: 04/02/2020 - 08:25

إلقاء قنبلة قرب مجلس كسرى- كفر سميع
مجلس كسرى- كفر سميع المحلي، الليلة الماضية
عرب ٤٨

ألقى جناة مجهولون قنبلة بالقرب من مبنى مجلس كسرى- كفر سميع المحلي، الليلة الماضية.

وأكد شهود عيان أن الجريمة لم تسجل إصابات أو أضرار مادية، فيما سادت حالة من القلق والاستنكار بين الأهالي في المكان.

واستدعيت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت جمع الأدلة والبيان من المكان، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية إلقاء القنبلة.

يذكر أن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية أصدرت بيانا، الشهر الماضي، حذرت من خلاله من ظاهرة تصاعد الاعتداءات على لبلديات والمجالس المحلية في المجتمع العربي، وحملت الشرطة مسؤولية التقاعس في مكافحة العنف والجريمة وعدم توفير الأمن والأمان لمنتخبي الجمهور.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كسرى
#كفر سميع
#سلطات محلية
#العنف والجريمة
#سلاح

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