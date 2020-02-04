  2. محليات
  3. أخبار محلية

تجميد أمر هدم منزل في كفر قاسم

تاريخ النشر: 04/02/2020 - 13:15

تجميد أمر هدم منزل في كفر قاسم
منظر عام لكفر قاسم (أرشيفية)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

قررت المحكمة المركزية في اللد، مطلع الأسبوع الجاري، تجميد أمر هدم لمنزل مكون من طابقين في مدينة كفر قاسم في منطقة المثلث، وسط البلاد.

وبحسب قرار المحكمة فإن تجميد أمر الهدم سيبقى ساري المفعول لغاية 17 آذار/ مارس الجاري، وذلك إلى حين عقد جلسة جديدة بخصوص أمر الهدم.

وكانت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء قد فرضت أمر هدم للبيت المكون من طابقين، بذريعة البناء دون ترخيص.

ويقع المنزل المذكور في المنطقة الغربية لمدينة كفر قاسم، إذ يعاني عدد من سكان هذه المنطقة من أوامر هدم لعدد من المنازل وملاحقة من قبل السلطات فيما يتعلق بالتخطيط والتنظيم فيها، علما أنها معرفة كمنطقة مخصصة للزراعة وليست للبناء.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كفر قاسم
#أوامر هدم
#هدم المنازل

حوارات

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هدم كشك في كفر ياسيف
هدم كشك في كفر ياسيف

2020-02-04

المشتركة: سنهزم شطب ترشيح النائبة يزبك
المشتركة: سنهزم شطب ترشيح النائبة يزبك

2020-02-04

وفاة رضيعة من النقب: نامت ولم تستيقظ
وفاة رضيعة من النقب: نامت ولم تستيقظ

2020-02-04

الأكثر قراءة

اتهام شاب بقتل الفتى عادل خطيب من شفاعمرو

اتهام شاب بقتل الفتى عادل خطيب من شفاعمرو

2020-02-03
العثور على الطفل الفلسطينيّ محمود البيطار... وأنباء بأنه كان مختطفًا

العثور على الطفل الفلسطينيّ محمود البيطار... وأنباء بأنه كان مختطفًا

2020-02-03
ميلاد... وليد دقة

ميلاد... وليد دقة

2020-02-03
نتنياهو يجتمع بالبرهان:

نتنياهو يجتمع بالبرهان: "تعاون يمهد لتطبيع العلاقات"

2020-02-03
شفاعمرو: إدانة أشرف طحيمر بقتل ميرفت أبو جليّل

شفاعمرو: إدانة أشرف طحيمر بقتل ميرفت أبو جليّل

2020-02-03