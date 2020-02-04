طمرة: اعتقال مشتبه باقتحام وسرقة منزل مسنين

اقتحم شاب منزل مسنين (70 و83 عاما) في مدينة طمرة، صباح اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، اقتحم شاب منزل مسنين وسرق آلاف الشواقل منهما، تحت وطأة التهديد بالسلاح. وفي أعقاب ذلك استُدعيت الشرطة، وجمعت الأدلة والحيثيات من المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

واعتقلت الشرطة مشتبها (36 عاما) من سكان طمرة وحققت معه في الشبهات المنسوبة إليه.

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في حيفا، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيقات الجارية.