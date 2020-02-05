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النقب: اعتقال امرأة ونجلها وآخرين بشبهة حيازة السلاح

تاريخ النشر: 05/02/2020 - 13:57

النقب: اعتقال امرأة ونجلها وآخرين بشبهة حيازة السلاح
تصوير الشرطة
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة امرأة (43 عاما) ونجلها (23 عاما) وشابين آخرين، في عرعرة النقب، بشبهة حيازة أسلحة، أمس الثلاثاء.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "تم اكتشاف الكثير من الأسلحة النارية في نشاط الشرطة المتزايد في عرعرة النقب واعتقال مشتبه بهم بحيازتها".

واقتحمت الشرطة منزلا وأجرت تفتيشا فيه، وعثرت على أسلحة نارية تحت أريكة جلست عليها ربّة المنزل، سلاح ناري ورصاص بندقية، وفقا لادعاء الشرطة، واعتقلت المرأة ونجلها.

وفي سياق متصل، أوقفت وحدة "يوآف" سائق سيارة للفحص، ولكنه لم يمتثل لتعليمات الشرطة، وحاول الهرب، لكن حاجزًا منعه من الفرار، بحسب زعمها، وجرى اعتقال شخصين (20 عامًا) من عرعرة النقب، وادعت الشرطة أنه "أثناء البحث عن السيارة تم العثور على مسدسين يُشتبه بأنهما غير قانونيين، إضافة إلى بندقية M16، ومواد يشتبه بأنها مخدر الكنابس".

هذا، ومن المزمع أن يجري، اليوم، تمديد اعتقال المشتبهين في الحادثتين في محكمة الصلح ببئر السبع.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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النقب: اعتقال امرأة ونجلها وآخرين بشبهة حيازة السلاح

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