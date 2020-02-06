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إصابتان في حادث طرق قرب مدخل جديدة المكر

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 14:48

إصابتان في حادث طرق قرب مدخل جديدة المكر
من مكان الحادث بالمكر، اليوم
عرب ٤٨

أسفر حادث طرق وقع بين سيارة وشاحنة قرب مدخل جديدة المكر عن إصابتين، اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، وقع حادث تصادم بين سيارة وشاحنة قرب مدخل قرية المكر. واستدعي طاقم حيان للعلاج المكثف، وقدم العلاجات الأولية لمصابين، وصفت حالة أحدهما بأنها متوسطة، نقل على إثرها إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بمدينة نهريا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، فتحت الشرطة التي استُدعيت إلى المكان ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وجمعت الأدلة والبيات من المكان.

26 شخصا بينهم 9 عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، اليوم، أن 26 شخصا بينهم 9 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.

هذا، ولقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام الماضي 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية. وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

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#حوادث الطرق
#سيارات
#جديدة المكر

إصابتان في حادث طرق قرب مدخل جديدة المكر

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