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8 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2020

تاريخ النشر: 09/02/2020 - 08:46

8 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2020
إغلاق شارع وادي عارة رفضًا للجريمة (تصوير: أورن زيف - سيحا مكوميت)
عرب ٤٨

اقتُرفت 8 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 اليوم.

وكان آخر القتلى بينهم الشاب رسمي الأسد (35 عاما)، متزوج وأب لأطفال، تعرض لعيار ناري أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه الحرجة، وعُثر على بالقرب من المقبرة في بلدة اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح أمس السبت 9 شباط/ فبراير الجاري.

كما قُتل كل من: عودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب، في جريمة إطلاق نار بمحطة وقود قرب مدينة رهط يوم 5 شباط/ فبراير الجاري، والشاب محمود مبرشم (30 عاما) في جريمة إطلاق نار في جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، والشاب عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من قرية السيد في جريمة إطلاق نار يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، وشادية أبو سريحان (35 عاما) من قرية بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، وساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، وحمادة طه في الأربعينيات من عمره من سكان مدينة كفر قاسم بانفجار استهدف سيارة خصوصية كان يستقلها على شارع رقم 6 يوم 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، والفتى محمود العطاونة العبيد (16 عاما في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في مدينة الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير الماضي.

هذا، ويشار إلى أنه في العام الماضي قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جرائم القتل
#المجتمع العربي
#عام 2020

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