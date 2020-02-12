  2. محليات
  3. أخبار محلية

إضرام النار في بستان أطفال بطرعان

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 10:57

إضرام النار في بستان أطفال بطرعان
من مكان الحريق بطرعان، الليلة الماضية
عرب ٤٨

أضرم جناة النار في صف بستان للأطفال في قرية طرعان، الليلة الماضية، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة في المكان.

واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ وأخمدت النار فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الجريمة.

وإثر ذلك، شجب مجلس طرعان المحلي استمرار أعمال العنف في طرعان، والتي طالت رياض الأطفال والبساتين.

وذكر المجلس في بيان أصدره بهذا الخصوص أنه أحرق جبناء بستان المحبة، بجانب مدرسة الصرار، وعليه تقرر تعطيل الدراسة اليوم، الأربعاء، في صف المربية رابحة عدوي.

وجاء في البيان: "لقد حذرنا من استمرار أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة، والتي طالت حدائق ألعاب الأطفال، ملعب القرية وملعب العشب الاصطناعي وغيرها من اعتداءات حاقدة على مؤسسات ومنشآت عامة. كفى لهذه الأعمال البربرية والجبانة المروعة، التي تضر بنا جميعا وتمس بالمصلحة العامة، وتروع المواطنين الآمنين، وكفى لعبا بالنار والتي ستحرق موقديها ومفتعليها والمخططين لها والمغفلين الذين ينفذونها".

وختم مجلس طرعان المحلي بالقول: "ما ذنب الأطفال لتحرمونهم من رياضهم وملاعبهم، فالمؤسسات العامة تخدمنا جميعا. إننا ندعو إلى نشر السلام والتآخي، ونطالب بوقف الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة فورا".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#طرعان
#بساتين
#روضات
#العنف والجريمة

إضرام النار في بستان أطفال بطرعان

إضرام النار في بستان أطفال بطرعان

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر ياسيف: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار
كفر ياسيف: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

2020-02-12

الناصرة: إصابة 6 أشخاص في حريق
الناصرة: إصابة 6 أشخاص في حريق

2020-02-12

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-12

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وفرص لأمطار

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وفرص لأمطار

2020-02-11
عباس أمام مجلس الأمن: لن نقبل بـ

عباس أمام مجلس الأمن: لن نقبل بـ"صفقة القرن"

2020-02-11
محاكمة مشايخ من الجولان بسبب معارضتهم

محاكمة مشايخ من الجولان بسبب معارضتهم "عنفات الرياح"

2020-02-11
الجش: إعطاب إطارات مركبات وشعارات عنصرية على جدار المسجد

الجش: إعطاب إطارات مركبات وشعارات عنصرية على جدار المسجد

2020-02-11
خلل في منصة الغاز

خلل في منصة الغاز "ليفياتان": انفجارات قوية وشعلة تضيء السماء

2020-02-11