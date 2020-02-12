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النقب: اعتقال شابين للاشتباه بضلوعهما بجريمة قتل الجرابعة

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 19:34

النقب: اعتقال شابين للاشتباه بضلوعهما بجريمة قتل الجرابعة
من موقع جريمة إطلاق النار (عرب 48)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

اعتقلت الشرطة، مساء اليوم الأربعاء، شابين من قرية السيد في النقب للاشتباه بهما بالضلوع في جريمة قتل عبد المنعم الجرابعة، في 19 كانون ثاني/ يناير الماضي.

ومددت محكمة الصلح في بئر السبع، اعتقال الشابين الذي يبلغ عمر أحدهما 36، فيما يبلغ عمر الآخر 43 عاما، حتى تاريخ 16 شباط/ فبراير الجاري على ذمة التحقيق، بعد إنهاء التحقيق معهما في محطة الشرطة.

ووفق بيان الشرطة فإن ملف الجريمة وُكّلت به الوحدة المركزية في الشرطة، في لواء الجنوب، للتحقيق في مجريات الجريمة.

الشاب عبد المنعم الجرابعة

وقُتل الشاب عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من قرية السيد، إثر تعرضه إلى جريمة إطلاق رصاص، أصيب عقِبها بجروح حرجة توفي على إثرها، خلال شجار في القرية.

يذكر أنه في العام الماضي قتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بئر السبع
#النقب
#عبد المنعم الجرابعة

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