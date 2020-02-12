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كفر ياسيف: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 10:07

كفر ياسيف: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار
من مكان الحادث بكفر ياسيف، الليلة الماضية
عرب ٤٨

أصيب شاب (29 عاما) بجروح في جريمة إطلاق نار بقرية كفر ياسيف، الليلة الماضية.

وأفاد مصدر طبي أن "الشاب من سكان بلدة كفر ياسيف أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، وجرى نقله إلى مركز حيّان الطبي في كفر ياسيف، وساهم متطوعو المؤسسة بتقديم الإسعافات الأولية له".

وصرح مركز حيّان للعلاج المكثف أنه "قدم الطاقم الطبي العلاج لمصاب من كفر ياسيف يبلغ من العمر 29 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار بالقسم الأسفل للجسد، وبعد تقديم العلاج الأولي جرى نقله لغرفة العلاج المكثف في المستشفى وهو بحالة مستقرة".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وجمعت الأدلة والإفادات سعيا للتوصل إلى الجناة، بيد أنها لم تعلن عن اعتقال مشتبهين أو خافية الجريمة.

يذكر أن 8 جرائم قتل اقتُرفت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم. وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كفر ياسيف
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

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