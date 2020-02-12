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هدم متنزه وقاعة للأفراح في عين ماهل

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 13:47

هدم متنزه وقاعة للأفراح في عين ماهل
آثار هدم المتنزه في عين ماهل (عرب 48)
عرب ٤٨/ زكريا حسن

هدمت جرافات لجنة التنظيم والبناء في منطقة الشمال، أمس الثلاثاء، متنزها وقاعة للأفراح في بلدة عين ماهل بذريعة عدم استصدار التراخيص التي تخوله بالعمل بشكل قانوني.

وأثارت عملية الهدم موجة استياء وشجب واستنكار، وذلك نظرا لوجود المتنزه وقاعة الأفراح في منطقة نائية وبعيدة عن المناطق السكنية ولا تتسبب بأي إزعاج للسكان بل على العكس فإنه يقدم لهم الخدمات المنظمة.

وحاولنا في "عرب 48" للحصول على تعقيب من أصحاب المتنزه، لكن دون جدوى، وسنقوم بنشر تعقيبهم إذا ما وصلنا لاحقا.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات السلطات ثلاثة معرشات تعود لعائلة أحمد مصراتي من الرملة، صباح أمس، علما أن المعرشات نصبت في أرضه الخاصة، في المنطقة الغربية للمدينة بالقرب من محطة وقود "باز".

هذا، وشهدت البلدات العربية في البلاد تصعيدا في هدم المنازل بذريعة عدم الترخيص كما حصل في يافا والعراقيب وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وغيرها.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#عين ماهل
#هدم المنازل

هدم متنزه وقاعة للأفراح في عين ماهل

هدم متنزه وقاعة للأفراح في عين ماهل

هدم متنزه وقاعة للأفراح في عين ماهل

هدم متنزه وقاعة للأفراح في عين ماهل

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من عرب 48

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