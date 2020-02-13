  2. محليات
  3. أخبار محلية

ارتفاع كبير في منسوب بحيرة طبرية

تاريخ النشر: 13/02/2020 - 11:37

ارتفاع كبير في منسوب بحيرة طبرية
بحيرة طبرية (عرب 48)
عرب ٤٨

أفادت سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق كميات هائلة من المياه لغاية نهاية يوم أمس، الأربعاء، 3.5 سنتيمترا إضافيا، وبلغ 209.96- وينقص البحيرة 1.16 مترا حتى تمتلئ بالكامل.

ويعتبر هذا المنسوب في بحيرة طبرية الأفضل منذ بدء فصل الشتاء الحالي، بحسب المعطيات، وما زال منسوب المياه في البحيرة يرتفع بشكل ملحوظ لأول مرة بهذا الشكل منذ عشرات الأعوام.

هذا، وتوقعت سلطة المياه أن يتواصل ارتفاع منسوب بحيرة طبرية خلال الأيام المقبلة إثر هطول الأمطار الغزيرة وتدفق كميات هائلة من المياه من الجبال والمناطق المجاورة للبحيرة، شمالي البلاد.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بحيرة طبرية
#سلطة المياه
#منسوب المياه

ارتفاع كبير في منسوب بحيرة طبرية

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شادي بنا: إعدام أمام الكاميرات.. ودفن في الخفاء
شادي بنا: إعدام أمام الكاميرات.. ودفن في الخفاء

2020-02-13

دفن جثمان شادي بنا في حيفا
دفن جثمان شادي بنا في حيفا

2020-02-13

النقب: طمس للآثار وشطب للتاريخ
النقب: طمس للآثار وشطب للتاريخ

2020-02-13

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-12
تسبق الضم والسيادة: خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية

تسبق الضم والسيادة: خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية

2020-02-12
محاكمة نتنياهو: نشر أسماء الهيئة القضائية

محاكمة نتنياهو: نشر أسماء الهيئة القضائية

2020-02-12
ماذا وراء قضية المثلث الفلسطيني؟

ماذا وراء قضية المثلث الفلسطيني؟

2020-02-12
حملة جديدة لليكود: نحترم العرب.. ضد القائمة المشتركة

حملة جديدة لليكود: نحترم العرب.. ضد القائمة المشتركة

2020-02-12