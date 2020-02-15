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الطيرة: إصابة متوسطة لشاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 15/02/2020 - 18:16

الطيرة: إصابة متوسطة لشاب في جريمة إطلاق نار
موقع جريمة إطلاق النار في الطيرة اليوم السبت (الشرطة)
عرب ٤٨

أصيب شاب (26 عاما) من مدينة الطيرة مساء اليوم السبت، بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، حيث نقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريح في مدينة الطيرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية لشاب يعاني من إصابة متوسطة في الأطراف جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، حيث تم نقله إلى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة التي وصلت إلى المكان ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تكشف خلفيتها ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين لغاية الآن.

يذكر أن 8 جرائم قتل اقتُرفت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم. وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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