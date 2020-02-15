عبلين: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

أصيب شاب في العشرينيات من عمره مساء اليوم السبت، بجروح وصفت بالخطيرة جراء جريمة طعن وقعت في قرية عبلين في الجليل، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

ووصل إلى مركز طبي في القرية شاب في العشرينيات من العمر، وهو يعاني من إصابة جراء تعرضه للطعن، حيث قدمت له إسعافات أولية ونقل على وجه السرعة، وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا وتم تبليغ الشرطة بالحادث، حيث شرعت التحقيق في ملابسات عملية الطعن دون تنفيذ أي اعتقالات، فيما لم تعلن الشرطة عن أسباب وملابسات جريمة الطعن.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أصيب شاب من مدينة الطيرة بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار، حيث نقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج، دون أن تنفذ الشرطة أي اعتقالات.

يذكر أن 8 جرائم قتل اقترفت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم. وقتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.