  2. محليات
  3. أخبار محلية

عبلين: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

تاريخ النشر: 15/02/2020 - 22:04

عبلين: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن
(توضيحية)
عرب ٤٨

أصيب شاب في العشرينيات من عمره مساء اليوم السبت، بجروح وصفت بالخطيرة جراء جريمة طعن وقعت في قرية عبلين في الجليل، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

ووصل إلى مركز طبي في القرية شاب في العشرينيات من العمر، وهو يعاني من إصابة جراء تعرضه للطعن، حيث قدمت له إسعافات أولية ونقل على وجه السرعة، وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا وتم تبليغ الشرطة بالحادث، حيث شرعت التحقيق في ملابسات عملية الطعن دون تنفيذ أي اعتقالات، فيما لم تعلن الشرطة عن أسباب وملابسات جريمة الطعن.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أصيب شاب من مدينة الطيرة بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار، حيث نقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج، دون أن تنفذ الشرطة أي اعتقالات.

يذكر أن 8 جرائم قتل اقترفت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم. وقتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#عبلين
#جريمة
#طعن
#الشرطة
#إسعاف
#عنف

حوارات

جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيرة: إصابة متوسطة لشاب في جريمة إطلاق نار
الطيرة: إصابة متوسطة لشاب في جريمة إطلاق نار

2020-02-15

الجش تتظاهر ضد جرائم "تدفيع الثمن"
الجش تتظاهر ضد جرائم "تدفيع الثمن"

2020-02-15

الطيبة: وقفة احتجاجية بعد إطلاق النار على عيادة
الطيبة: وقفة احتجاجية بعد إطلاق النار على عيادة

2020-02-15

الأكثر قراءة

استطلاعان: ارتفاع قوة القائمة المشتركة رغم تهجمات نتنياهو وغانتس

استطلاعان: ارتفاع قوة القائمة المشتركة رغم تهجمات نتنياهو وغانتس

2020-02-14
نتنياهو للناخبين:

نتنياهو للناخبين: "صفقة القرن" تضع شروطا تعجيزية أمام الفلسطينيين

2020-02-14
تدهور صحة الأسير المسن موفق عروق من يافة الناصرة

تدهور صحة الأسير المسن موفق عروق من يافة الناصرة

2020-02-14
سورية: قصف إسرائيلي قرب دمشق

سورية: قصف إسرائيلي قرب دمشق

2020-02-14
تحليلات إسرائيلية: شكوك حول تطبيق الخطة العسكرية

تحليلات إسرائيلية: شكوك حول تطبيق الخطة العسكرية "تنوفا"

2020-02-14