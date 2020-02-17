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اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على منزل رئيس بلدية سخنين

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 11:32

اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على منزل رئيس بلدية سخنين
منزل وسيارة رئيس بلدية سخنين (أرشيفية)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة 4 مشتبهين (20 و30 عاما)، من سخنين وأبو سنان، على خلفية جريمة إطلاق النار على منزل رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، وإضرام النار في سيارته، فجر يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب الشرطة تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق.

يذكر أن الجناة أطلقوا النار باتجاه منزل رئيس بلدية سخنين، وأضرموا النار في سيارته، في الوقت الذي تواجد فيه خارج البلاد. وأسفرت الجريمة عن أضرار في المنزل والسيارة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

هذا، وتكررت الاعتداءات على رؤساء سلطات محلية في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي ازدادت فيه أعمال العنف والجريمة بالمجتمع العربي.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#سخنين
#أبو سنان
#صفوت أبو ريا

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