  2. محليات
  3. أخبار محلية

قلق وترقب قبل جلسة محاكمة يوسف مجدوب في إسطنبول

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 11:22

قلق وترقب قبل جلسة محاكمة يوسف مجدوب في إسطنبول
يوسف إبراهيم مجدوب، معتقل بتركيا
عرب ٤٨/ إيناس مريح

تعقد في إسطنبول جلسة محاكمة للشاب يوسف مجدوب من مدينة طمرة، جرى اعتقاله قبل أكثر من شهر خلال رحلة استجمام برفقة أصدقائه في تركيا.

وقال منصور مجدوب، عم المعتقل يوسف مجدوب، والذي يتواجد برفقة عدد من أهل الشاب في جلسة المحكمة، لـ"عرب 48" إن "ما نطلبه، الآن، هو الدعاء ليوسف الذي يُعتقل ظلما وقد وُجهت ضده لائحة اتهام باطلة، ولا تزال المحكمة تتمسك بلائحة الاتهام ضد ابن أخي على عكس ما يتم بثه في وسائل الإعلام من أخبار مضللة".

وأضاف أنه "تم توكيل محامين أتراك من قبل العائلة، ولا وجود لأي ممثل جمهور من قبل المؤسسات المختلفة في جلسة المحكمة لمتابعة قضية يوسف مجدوب مع العائلة".

وأوضح عم الشاب مجدوب بأن طاقم الدفاع عن المعتقل عقد اتفاق صلح مع الشرطة التركية قبيل بدء المحكمة، على أمل أن يستجيب القاضي لتنازل الشرطيين التركيين عن التهمة التي قاما بتوجيهها للمعتقل مجدوب.

وأكد أنه "الأهل ينتظرون صدور قرار القاضي وخاصة بعد عقد الصلحة مع الشرطيين التركيين".

من قاعة المحكمة في إسطنبول، اليوم

وقال قريب للمعتقل في تركيا، إن "قريبي يوسف مجدوب سافر في رحلة استجمام لتركيا، وبعد وصوله للفندق بإسطنبول خرج ورفاقه إلى مطعم لتناول وجبة غداء، وخلال تواجدهم بالمطعم خرج يوسف إلى الشارع للحظة لوحده، وخلال تواجده خارج المطعم قابله رجل بلباس مدني وطلب منه جواز سفره دون أن يفصح عن شخصيته. الرجل تحدث مع يوسف باللغة التركية ويوسف أجابه بالإنجليزية بأن جواز سفره بالفندق. عجز الرجل عن فهم يوسف وبدأ بالصراخ ما أثار الرعب بقلب يوسف وأخافه فتركه يوسف مترجلا، وبالتالي تبعه الرجل يركض، فبدأ يوسف بالركض والهروب خوفا، وبعد ثوان معدودة أوقفه رجال الشرطة واعتقلوه".

وأضاف أن "الرجل تبعهم إلى مركز الشرطة، وتبين ليوسف لاحقا أنه شرطي، موجها له تهمة الاعتداء على رجل شرطة بسكين ووجهوا له تهمة الاعتداء على رجل شرطة، وقام بإحضار سكين مفبركا ادعائه".

وختم قريب الشاب المعتقل في تركيا أن "الشرطة اعتقلت يوسف ظلما ومددت اعتقاله 30 يوما، ومن هنا نطلب من النواب العرب في الكنيست بالتدخل فورا وإعادة يوسف لأهله. الجميع يعرف من هو يوسف. إنه شاب خلوق ومن المستحيل أن يتصرف كما تدعي الشرطة التركية. نطلب من كل من لديه أي وسيلة للتواصل مع الحكومة التركية بالعمل من أجل الإفراج عن ابننا".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#تركيا
#إسطنبول
#طمرة
#يوسف مجدوب

حوارات

جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على منزل رئيس بلدية سخنين
اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على منزل رئيس بلدية سخنين

2020-02-17

شفاعمرو: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار
شفاعمرو: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

2020-02-17

مصرع سائق دراجة نارية قرب الرملة
مصرع سائق دراجة نارية قرب الرملة

2020-02-17

الأكثر قراءة

مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على

مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على "صفقة القرن"

2020-02-16
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-16
غزة: غارات جوية وتقليص مساحة الصيد وحظر إدخال الإسمنت

غزة: غارات جوية وتقليص مساحة الصيد وحظر إدخال الإسمنت

2020-02-16
إزالة لافتات تُظهر عباس وهنية مستسلمين: تذكر بالنازيين و

إزالة لافتات تُظهر عباس وهنية مستسلمين: تذكر بالنازيين و"داعش"

2020-02-16
نتنياهو:

نتنياهو: "أراضي الوطن في يهودا والسامرة جزء من إسرائيل"

2020-02-16