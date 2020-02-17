  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع سائق دراجة نارية قرب الرملة

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 08:03

مصرع سائق دراجة نارية قرب الرملة
من مكان الحادث قرب الرملة، اليوم
عرب ٤٨

لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث طرق قرب الرملة، صباح اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر طبية أن حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية على شارع رقم 40 بين "رحوفوت" والرملة، صباح اليوم، أسفر عن مصرع سائق النارية البالغ من العمر نحو 40 عاما.

وأجرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان عمليات إنعاش لسائق الدراجة في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى، وأقر الطبيب المرافق وفاته على الفور. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وأسفر حادث طرق وقع على شارع 443 بمحاذاة حاجز "مكابيم" باتجاه مدينة القدس، أمس الأحد، عن مصرع سائق دراجة نارية. كما أسفر حادث طرق آخر وقع، أمس، بين سيارة (تندر) وشاحنة على شارع رقم 80 قرب قرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن مصرع عواد الدغايمة (75 عاما) من قرية الفرعة، مسلوبة الاعتراف.

وفي سياق ذي صلة، أظهرت معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، اليوم، أن 33 شخصا بينهم 10 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.

هذا، ولقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، اليوم.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الرملة
#دراجات نارية
#مركبات
#سيارات
#ضحايا

مصرع سائق دراجة نارية قرب الرملة

حوارات

جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: غائم وانخفاض طفيف على درجات الحرارة
حالة الطقس: غائم وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

2020-02-17

أبو سنان: إصابة شاب بجراح متوسطة بجريمة إطلاق نار
أبو سنان: إصابة شاب بجراح متوسطة بجريمة إطلاق نار

2020-02-17

الرملة: أهالي ثلاث روضات يعلّقون دوام أطفالهم
الرملة: أهالي ثلاث روضات يعلّقون دوام أطفالهم

2020-02-16

الأكثر قراءة

مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على

مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على "صفقة القرن"

2020-02-16
غزة: غارات جوية وتقليص مساحة الصيد وحظر إدخال الإسمنت

غزة: غارات جوية وتقليص مساحة الصيد وحظر إدخال الإسمنت

2020-02-16
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-16
إزالة لافتات تُظهر عباس وهنية مستسلمين: تذكر بالنازيين و

إزالة لافتات تُظهر عباس وهنية مستسلمين: تذكر بالنازيين و"داعش"

2020-02-16
نتنياهو:

نتنياهو: "أراضي الوطن في يهودا والسامرة جزء من إسرائيل"

2020-02-16