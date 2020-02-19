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مصرع شخص و10 جرحى في حادث طرق بالجنوب

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 07:07

مصرع شخص و10 جرحى في حادث طرق بالجنوب
موقع الحادث على شارع 40 جنوبي البلاد (الإسعاف)
عرب ٤٨

لقي شخص مصرع وأصيب 10 بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع فجر اليوم الأربعاء، قرب بلدة "كريات ملاخي" في جنوبي البلاد، حيث نقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 40 في مساره بالقرب من بلدة "كريات ملاخي".

وهرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة شخص في الخمسينيات من عمره، حيث تم تخليصه من داخل حافلة صغيرة بمساعدة طواقم الإطفاء والإنقاذ.

كما قدمت الطاقم الإسعافات الميدانية إلى 10 أشخاص أصيبوا بجروح بين المتوسطة والخطيرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة وحافلة صغيرة، دون أن تحدد أسباب الحادث، فيما تم إغلاق الشارع أمام حركة السير بالاتجاهين لحين الانتهاء من معالجة الحادث.

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#حادث طرق
#تصادم
#إسعاف
#مصرع

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