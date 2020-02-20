إصابة امرأة في حادث طرق بوادي عارة

أصيبت امرأة في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة على شارع 6 قرب منطقة وادي عارة، قبل ظهر اليوم اليوم الخميس.

ووفقا للمتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ فإن طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الخضيرة عالجت حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة، عند مفرق وادي عارة في شارع 6 لاتجاه الخضيرة، وخلصوا سائقة بعد أن علقت تحت المقود من شدة الاصطدام خلال الحادث. وبعد عمليات معقدة ودقيقة وباستخدام معدات خاصة نجح الطاقم بتخليصها ومن ثم أحيلت بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج الطبي في مستشفى "هيلل يافه". ووصفت حالتها بالمتوسطة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث انزلاق دراجته النارية لقي سائق، في الأربعينيات من العمر، مصرعه على شارع 716 في منطقة العفولة، فجر اليوم الخميس.

هذا، وأظهرت معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 36 شخصا بينهم 10 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد اليوم، الأحد.