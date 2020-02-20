  2. محليات
  3. أخبار محلية

النائب سامي أبو شحادة يقوم بزيارة ميدانية في النقب

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 11:12

النائب سامي أبو شحادة يقوم بزيارة ميدانية في النقب
عرب ٤٨

قام النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، إلى جانب النائب السابق جمعة الزبارقة، بزيارة ميدانية في مدينة رهط وعدة قرى بالنقب بهدف التواصل مع سكان وقيادات النقب، أول من أمس الثلاثاء.

وبدأت الجولة في بلدية رهط إذ التقى أبو شحادة وزبارقة بخمسة من أعضاء البلدية، والذين أكدوا، بحسب المكتب البرلماني للنائب أبو شحادة، دعمهم التام للمشتركة وعملهم على إنجاحها في الانتخابات البرلمانية القريبة.

وزار أبو شحادة والوفد المرافق قرية قصر السّر وقرى أخرى في النقب والتقوا عددا من القيادات والناشطين ورجال الأعمال لبحث سبل دفع الجمهور العربي في النقب للخروج للتصويت ودعم القائمة المشتركة.

وعقب النائب أبو شحادة على هذه الزيارة بقوله إن "هموم النقب هي همومنا جميعا، وبهمة أهلنا في النقب سندخل ممثلين اثنين من النقب إلى الكنيست في الانتخابات القريبة".

وفي الختام، دعا أبو شحادة "أهالينا في النقب للخروج للتصويت، معا سنحقق أكبر إنجاز عرفه مجتمعنا العربي في الكنيست ونغير الخارطة السياسية في إسرائيل".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#سامي أبو شحادة
#النقب
#التجمع
#المشتركة

النائب سامي أبو شحادة يقوم بزيارة ميدانية في النقب

النائب سامي أبو شحادة يقوم بزيارة ميدانية في النقب

النائب سامي أبو شحادة يقوم بزيارة ميدانية في النقب

حوارات

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة امرأة في حادث طرق بوادي عارة
إصابة امرأة في حادث طرق بوادي عارة

2020-02-20

الشرطة تفتش حقائب أطفال في رهط
الشرطة تفتش حقائب أطفال في رهط

2020-02-20

مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب العفولة
مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب العفولة

2020-02-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-19
تقرير: توترات في قيادة الجيش الإسرائيلي إثر قرارات كوخافي

تقرير: توترات في قيادة الجيش الإسرائيلي إثر قرارات كوخافي

2020-02-19
قباطية: وفاة فتى متأثرا بجراحه بفض أمن السلطة مسيرة أسير

قباطية: وفاة فتى متأثرا بجراحه بفض أمن السلطة مسيرة أسير

2020-02-19
مناوشات أمام مستشفى أريحا بسبب كورونا والصحة الفلسطينية تُطمئِن

مناوشات أمام مستشفى أريحا بسبب كورونا والصحة الفلسطينية تُطمئِن

2020-02-19
استطلاع:

استطلاع: "كاحول لافان" تتقدم ونتنياهو يتفوق

2020-02-19