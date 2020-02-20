النائب سامي أبو شحادة يقوم بزيارة ميدانية في النقب

قام النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، إلى جانب النائب السابق جمعة الزبارقة، بزيارة ميدانية في مدينة رهط وعدة قرى بالنقب بهدف التواصل مع سكان وقيادات النقب، أول من أمس الثلاثاء.

وبدأت الجولة في بلدية رهط إذ التقى أبو شحادة وزبارقة بخمسة من أعضاء البلدية، والذين أكدوا، بحسب المكتب البرلماني للنائب أبو شحادة، دعمهم التام للمشتركة وعملهم على إنجاحها في الانتخابات البرلمانية القريبة.

وزار أبو شحادة والوفد المرافق قرية قصر السّر وقرى أخرى في النقب والتقوا عددا من القيادات والناشطين ورجال الأعمال لبحث سبل دفع الجمهور العربي في النقب للخروج للتصويت ودعم القائمة المشتركة.

وعقب النائب أبو شحادة على هذه الزيارة بقوله إن "هموم النقب هي همومنا جميعا، وبهمة أهلنا في النقب سندخل ممثلين اثنين من النقب إلى الكنيست في الانتخابات القريبة".

وفي الختام، دعا أبو شحادة "أهالينا في النقب للخروج للتصويت، معا سنحقق أكبر إنجاز عرفه مجتمعنا العربي في الكنيست ونغير الخارطة السياسية في إسرائيل".