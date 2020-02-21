نحف: إصابة شاب إثر تعرضه لإطلاق نار

أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما، من سكان نحف بمنطقة الشاغور بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في البلدة، فجر اليوم الجمعة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب أصيب نتيجة تعرضه لعيارات نارية خلال عمله في كشك بالبلدة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في القسم السفلي من جسده. وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها وخلفيتها بعد.